Rus Dışişleri: Beyaz Saray, Ukraynalıların Moskova'daki terör saldırısına karıştığına dair bir belirti görmedi

Rus Dışişleri: " Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?"
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
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