Rus Kruvaziyer Amasra'ya Demirledi
Rus Kruvaziyer Amasra'ya Demirledi

07.05.2026 16:10
Soçi'den gelen 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra Limanı'na 808 yolcu getirdi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 808 yolcu ve 456 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 97'nci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 82 bin 44 turist getiren geminin, gece saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

