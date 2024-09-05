Rus Ordusu Donetsk'te Zavetnoye Yerleşimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'te Zavetnoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Zavetnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlar sırasında ilerlemeye devam ettiğini ve son 24 saatte 136 hedefin bombalandığını bildirdi. Ayrıca, operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait birçok askeri unsurun imha edildiği kaydedildi.

05.09.2024 17:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Zavetnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zavetnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 136 bölgede mühimmat üretim fabrikası, insansız deniz araçlarının saklandığı depo, yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı merkez ve Ukraynalı askerler ile askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı kaydedilen açıklamada, 27 insansız hava aracı (İHA) ve 11 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 44 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 822 tank ve zırhlı araç, 1435 çok namlulu roketatar, 14 bin 91 obüs ve havan topu ile 25 bin 584 özel askeri araç imha edildi." iddiası yer aldı.

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 6 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'te Zavetnoye Yerleşimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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