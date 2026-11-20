Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, ulaşım ve liman tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, ulaşım ve liman tesislerine yönelik saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılarda karadan, denizden ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde patlayıcı madde, İHA ve füze üretimi yapan fabrikalar ile askeri yüklerin taşınması için kullanılan kara yolu ve demir yolu köprülerinin vurulduğu kaydedildi.

Saldırılarda, Dnipropetrovsk, Çernigov ve İvano-Frankovsk bölgelerinde trafo merkezleri ve termik santralin hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, Lviv bölgesinde "LDZR" Lviv Havacılık Onarım Fabrikası ve trafo merkezi ile Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesinde seyir füzeleri deposuna saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Odessa bölgesinde, askeri yüklerin taşınması için kullanılan 'Zatoka' kara yolu ve demir yolu köprüsü ve Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu. Ayrıca, askeri yüklerin taşınması için kullanılan 'Dnipropetrovsk' tren istasyonunda 3 lokomotif, 'Korosten' tren istasyonunda da bir lokomotif hedef alındı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 310 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.