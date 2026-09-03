Rus ordusu Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi - Son Dakika
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Rus ordusu Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Açıklamada, birliklerin cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Vasilevka, Blagodatnoye ve Doljanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki İjevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donetsk, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus ordusu Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus ordusu Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi - Son Dakika
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