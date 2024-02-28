Rus Ordusu Petrovske Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Petrovske Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Avdiyivka yönünde Petrovske yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiği ve Ukrayna ordusuna ait birçok askeri aracın imha edildiği belirtildi.

28.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Avdiyivka yönünde Petrovske yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubuna bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Petrovskoye (Petrovske) yerleşim birimini kurtardı, pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusuna ait 99 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 575 uçak, 267 helikopter, 13 bin 622 İHA, 474 hava savunma füze sistemi, 15 bin 266 tank ve zırhlı araç, 1226 çok namlulu roketatar, 8 bin 203 obüs ve havan topu ile 19 bin 179 özel askeri araç imha edildi."

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk bölgesinde, şubat ortasından bu yana Avdiyivka kentinin yanı sıra Pobeda, Lastoçkine ve Severne yerleşim birimleri Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.

Kaynak: AA

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