Rus ordusu, Sumi'deki Barilovka ile Harkiv'deki Alisovka'yı ele geçirdiğini bildirdi

Rus ordusu, Sumi'deki Barilovka ile Harkiv'deki Alisovka'yı ele geçirdiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde iki yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birliklerin Sumi'deki Barilovka ile Harkiv'deki Alisovka'yı 'kurtardığını' açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesinde Barilovka ile Harkiv bölgesindeki Alisovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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