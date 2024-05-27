Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rus Ordusu Ukrayna\'da 2 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 1 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği ve Ukrayna ordusuna ait birçok askeri aracın imha edildiği belirtildi.

27.05.2024 15:03
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 1 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, Harkiv bölgesinin İvanovka yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti. Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Netaylovo yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 44 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 700 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 172 tank ve zırhlı araç, 1318 çok namlulu roketatar, 9 bin 887 obüs ve havan topu ile 22 bin 27 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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