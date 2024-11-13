Rus Ordusundan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
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Rus Ordusundan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Rus ordusu, Ukrayna'ya füze ve İHA'larla geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.

13.11.2024 13:17
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Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun Hava Savunma Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'ya İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 2 adet "KH-101" seyir füzesi, 2 adet "İskender-M/KN-23" balistik füzesi olmak üzere 4 füze ve 37 adet "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Saldırıda 90'ı aşkın İHA ve füzenin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, hava savuma kuvvetlerinin müdahalesiyle 47 İHA'nın kaybolduğu ve 2'sinin de Ukrayna hava sahasından geri çekildiği bildirildi.

Kiev'e kombine hava saldırısı

Öte yandan, Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun bu sabah başkent Kiev'e füze ve İHA'larla hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Popko, Rus ordusunun 73 gün aradan sonra ilk kez füze ve İHA'larla Kiev'e bir kombine saldırısı düzenlediğini aktararak, saldırının 2 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Kiev'de patlama seslerinin duyulduğunu ifade ederek, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kiev'deki saldırı sonucu ölen veya yaralananlar ile yıkım hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 90'dan fazla İHA ve füze ile saldırdığını aktaran Zelenskiy, "Bu sabah Rusya, şehirlerimize bir kombine saldırı daha düzenledi ve buna hava savunmamızdan da etkili bir karşılık verildi." ifadesini kullandı.

Rus saldırılarının önlemesi için Ukrayna ordusunun gerekli imkanlara sahip olması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Hava savunmamızın etkili faaliyetinin bu şeklinde ortaya çıkması, hayatların kurtarılması ve altyapının korunması anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusundan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

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