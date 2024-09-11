Patrik Kirill'den Müslüman-Hristiyan Barışı Vurgusu

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Rus Ortodoks Kilisesinin başı Moskova Patriği Kirill, Rusya'da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir anlaşmazlık olmadığını belirterek "Bizim Müslümanlara düşman olmamız, onların da bize düşman olmaları için hiçbir sebep yok." dedi.

Patrik Kirill, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda, AA muhabirinin "Son dönemde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ayrılık yaratma eğiliminin artması ve böyle bir çatışmaya karşı Rusya'nın ne gibi önlemler aldığına" yönelik sorusunu cevapladı.

Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ayrılık yaratma eğiliminin bulunduğunu teyit eden Kirill, ancak Rusya'da Müslüman ve Hristiyanların birbirleriyle sorun yaşamadığına dikkati çekti.

Rusya deneyiminin bu hususta önemli olduğunu anlatan Kirill, bazı başka sorunlar olsa da Rusya'da hiçbir zaman dinler arası anlaşmazlığın meydana gelmediğini vurguladı.

Patrik Kirill, "Rusya'da, Ortodoks Hristiyanlar ve Müslümanlar diplomatik görgü kurallarında değil, gerçekte kardeşler. Biz birlikte çalışıyoruz. Ortak bir bakış açısı ifade etmemiz gerektiğinde siyasi düzeyde de dahil olmak üzere, faaliyetlerimizi organize etmemize yardımcı olan organizasyonlarımız var. Rusya, Ortodoksluk ile İslam arasında neredeyse ideal bir ilişkinin örneğidir." ifadelerini kullandı.

Ülkede iki dinin mensuplarının dayanışma içerisinde olduğunu bildiren Kirill, "Bizim Müslümanlara düşman olmamız, onların da bize düşman olmaları için hiçbir sebep yok. Birlikte Tanrı'ya inanıyoruz, birlikte birbirimizin değerlerine saygı duyuyoruz. Farklı organizasyonlara katılarak birlikte çalışıyoruz, farklı platformlarda bir araya geliyoruz. Bizde (Rusya'da) her şey yolunda." diye konuştu.