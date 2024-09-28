Rus Saldırılarında 8 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Rus Saldırılarında 8 Ölü, 33 Yaralı

Ukrayna'da son 24 saatte Rusya'nın saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

28.09.2024 11:17
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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, yaptığı açıklamada, Rusların Sumi'deki hastaneye iki kez düzenlediği saldırılarda biri polis 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını belirterek, büyük hasar oluşan hastanedeki hastaların tahliye edildiğini bildirdi.

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin de Rusya'nın son bir günde bölgeye düzenlediği 26 saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını, çok sayıda ev, bina ve altyapı tesisinin hasar gördüğünü kaydetti.

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin de Rusların Herson şehri ve 21 yerleşim birimini bombaladığını, saldırılarda bir sivilin öldüğünü, 2'si çocuk 20 kişinin yaralandığını, bazı apartman ve altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti.

Dnipropetrovsk İl Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lisak, Rus ordusunun son bir günde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin yaralandığını, bazı bölgelerdeki elektrik şebekesi ve doğal gaz boru hatlarıyla evlerin hasar aldığını dile getirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte Rus ordusuna ait 14 tank, 42 zırhlı araç, 55 top, 4 çok namlulu roketatar, 62 insansız hava aracı (İHA), 2 seyir füzesi, 99 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1470 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun dün Ukrayna birliklerinin mevzileri ile yerleşim yerlerine 9 füze, 118 güdümlü bomba ve 74 hava saldırısı düzenlediği, 73 İHA'dan 69'unun vurularak imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte iki ordu arasında 180 çatışmanın yaşandığını ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun en çok Pokrovsk ve Kurahovsk yönlerinde saldırılarda bulunduğu, Çernigiv ve Sumi bölgelerine de havadan aktif saldırılar düzenlediği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Saldırılarında 8 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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