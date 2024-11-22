Rus Savunma Bakanı, Askeri Grubu Denetledi

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta görev alan Kuzey Askeri Grubu'nu denetlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Kuzey Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Grubun komutanı Aleksandr Lapin ile toplantı yapan Belousov, cephedeki durum, birliklerin teçhizat ihtiyaçları ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya temin ettiği silahlar hakkında bilgilendirildi.

Toplantının ardından üsteki askeri birliklerin hazırlıklarını denetleyen Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül takdim etti.