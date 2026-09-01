Rus yetkili: İran'daki S-300 hava savunma sistemi etkili şekilde çalışıyor
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, İran'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin etkili şekilde çalıştığını açıkladı. Şugayev, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran ile işbirliğinin en önemli alanı olduğunu ve bu konunun uzun süredir gündemde yer aldığını belirtti. İki ülke arasında havacılık ekipmanları ve hafif silahlar dahil başka silah sistemlerine ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, İran'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin etkili şekilde çalıştığını belirtti.
Şugayev, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hava savunma sistemlerinin, İran'la işbirliğinin en önemli alanı olduğunu belirten Şugayev, bu konunun uzun süredir iki ülkenin gündeminde bulunduğunu söyledi.
Şugayev, "İran'ın envanterinde S-300 sistemimiz bulunuyor ve sistem oldukça etkili şekilde çalışıyor." dedi.
İki ülke arasında başka silah sistemlerine ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü aktaran Şugayev, havacılık ekipmanları ve hafif silahların bu kapsamda ele alındığını kaydetti.
Şugayev, Rusya'nın ihracata sunduğu silah sistemlerinin, özellikle stratejik ortaklarla yürütülen işbirliğinde gündemde olduğunu ifade etti.
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