Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul adliyelerindeki örgütlü müdahale iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada sarsıcı belgeler ortaya çıktı. İş insanı, siyasetçi ve avukatların yargı kararlarını menfaat karşılığı yönlendirmeye çalıştığı tespit edilirken, dosyaya giren ve görevden uzaklaştırılan hakimin rüşvet paralarıyla çekilen fotoğrafı büyük tepki topladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalarda örgütlü müdahale iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İş insanı, siyasetçi ve avukatların, yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla süreçleri yönlendirmeye çalıştığı tespit edilirken, rüşvet paralarıyla çekilen fotoğraflar dosyaya girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından iddialar mercek altına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda, maddi menfaat karşılığında yargı süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği saptandı.

Rüşvet anının görüntüsü! <a class='keyword-sd' href='/hakim/' title='Hakim'>Hakim</a> de bunu yaparsa vay memleketin haline

RÜŞVETİN FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Soruşturmanın en sarsıcı gelişmesi ise para transferlerinin fotoğraflarla belgelenmiş olması oldu. Soruşturma dosyasına giren karelerde, itirafçı-şüpheli ile rüşvet aldığı belirtilen ve görevden uzaklaştırılan hakimin rüşvet paralarıyla birlikte yer aldığı görüldü. Para alışverişi anına ve banknot destelerine ait görüntüler, adaletin dağıtıldığı kurumlar adına infial yarattı. Fotoğraf karesini görenler "Vay memleketin haline" demekten kendini alamadı.

Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Edinilen bilgilere göre; aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da yer aldığı yapı, irtibatlı oldukları yargı çalışanları üzerinden kararları yönlendirmeye çalıştı. Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. "rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarılırken, emekli bir savcı ile istifa eden bir hakim hakkındaki adli incelemeler sürdürülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıİstanbulGüncelYargıHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:04:22. #7.13#
SON DAKİKA: Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei