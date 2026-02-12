Rüşvet Davasında 11. Gün! - Son Dakika
Rüşvet Davasında 11. Gün!

12.02.2026 20:59
Aziz İhsan Aktaş önderliğindeki rüşvet davası ertelendi, 200 sanık yargılanıyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası 11'inci gün sona erdi. Duruşmanın tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için 17 Şubat Salı günü 10.00'da görülmesine karar verildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, üçüncü haftasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi. Duruşmanın 11'inci günü tutuksuz sanıkların savunmaları ile sona erdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için 17 Şubat Salı günü saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: DHA

İhsan Aktaş, Güncel, Son Dakika

