Rüşvet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüşvet Davasında Duruşma Devam Ediyor

09.07.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suç örgütü davasında sanıklar savunmalarını yaptı, duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam etti. Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara mahkemede, "Her karar aşamasında ailelerimiz heyecanla sizden çıkacak 'tahliye edildi' kelimesini beklediler. Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Bende HTS yok, baz yok, hakkımda somut bir delil yok. En az 1 ayımız daha tutuklu geçecek" dedi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alındı.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'TEK SUÇUM DEPREM BÖLGESİNE GİDİP DESTEK OLMAK HERHALDE'

Tutukluluk durumuna ilişkin söz alan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan, "13 aydır tutukluyum. Telefon dahil bütün dijitallerinin şifresini ben kendim verdim. Hakkımda da hiçbir delil bulunamadı. Tek suçum deprem bölgesine gidip destek olmak herhalde. Orada seçilen belediye başkanına destek olmak. 22 yıldır kamu görevlisiyim. Hiçbir kamu zararı oluşturmadım. Adıyaman'a gittiğimde belediye bana otel ayarlayabilirdi ama ben bir konteynerde kaldım. Kamu zararı oluşmaması için. Hiçbir şey yok ortada. Ben geçen hafta babamı kaybettim. Daha insan ne yaşayabilir ki? Ellerim kelepçeli babamın mezarına toprak attım" dedi.

'BELKİ BU SON SÖZLERİMİZ'

Tutuklu sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Bir niyet okuma ile karşı karşıyayım. Her karar aşamasında ailelerimiz heyecanla sizden çıkacak 'tahliye edildi' kelimesini beklediler. Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Bende HTS yok, baz yok, hakkımda somut bir delil yok. En az 1 ayımız daha tutuklu geçecek. Teşekkür ediyorum konuşma şansını verdiğiniz için. Belki bu son kürsü şansımız, son sözlerimiz. Bugüne kadar paylaşmamıştım, iltihaplı romatizma rahatsızlığım var. 35 yaşımdayım sağlıklı görünümüm var, ama emekleyerek yataktan çıktığım günleri biliyorum. En büyük düşmanı hareketsizlik ve sert zeminde oturmak. Ben aylardır plastik sandalyede oturuyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Yarın, sanıkların dosya üzerinden tutukluluk durumunun değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti

17:35
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi İlk açıklaması çok konuşulur
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
15:47
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
13:29
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 18:28:50. #7.12#
SON DAKİKA: Rüşvet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.