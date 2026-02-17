"Aziz İhsan Aktaş Davası"Ndan Dördüncü Hafta... Öğleden Önce 7 Kişinin Savunması Alındı, Duruşmaya Bir Saat Ara Verildi - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası"Ndan Dördüncü Hafta... Öğleden Önce 7 Kişinin Savunması Alındı, Duruşmaya Bir Saat Ara Verildi

17.02.2026 12:45  Güncelleme: 13:47
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale düzenlediği iddialarıyla açılan davada, Silivri'de duruşmalar sürüyor. Sanıklar savunmalarını yaparken, iddiaları reddediyorlar.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davaya Silivri'de devam ediliyor. Öğleden önce yedi kişinin savunması alınan duruşma, verilen bir saatlik aranın ardından Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Ramazan Murat Aktaş ile devam edecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davanın 11. gününde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak "rüşvet vermek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanık Kıyaseddin Yağan dinlendi, ardından ise "suç örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan Mehmet Büyükgüzel konuştu.

Duruşmada üçüncü kişi olarak ise "ihaleye fesat karıştırma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç örgütüne üye olma" iddialarıyla yargılanan ve Aziz İhsan Aktaş'ın en büyük çocuğu olan Metin Aktaş savunma yaptı.

Daha sonra ise sırayla "suç örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan Mustafa Us, Ömer Güngör, Özcan Tunçel, Sinan Kalender'in savunması alındı.

"Aziz İhsan Aktaş'ın işverenim olması, beni örgüt üyesi yapmaz"

7 yıl müfettişlik yaptığını belirten Mustafa US savunmasında, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu iddia edilen örgütün üyesi değilim... Aktaş'ın bana emir ve talimat vermesi mümkün değildir. Benim görevim maaş ödemek, işe alım yapmak ve gerektiğinde bordro hazırlamaktır. Puantaj kayıtları personelin çalıştığının kanıtıdır; iddia edildiği gibi gayriresmi bir durum söz konusu değildir. İhale kapsamındaki işlerle uzaktan yakından bir ilgim bulunmamaktadır. İhale ve teklif süreçlerinde herhangi bir yetkim yoktur. Aziz İhsan Aktaş'ın işverenim olması, beni örgüt üyesi yapmaz"

"Ben örgüt üyesi değilim, yalnızca işini yapan bir çalışanım"

Ömer Güngör ise şunları söyledi:

"Örgüt üyesi değilim; üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yusuf Akın'a ait şirkette çalıştım; Aziz İhsan Aktaş'ın bana emir ve talimat verme yetkisi yoktur. Hiçbir zaman Bilginay'da muhasebe biriminde çalışmadım. İhaleler konusunda herhangi bir bilgim yoktur; bu süreçlerde görev ve yetkim bulunmamaktadır. Ben örgüt üyesi değilim, yalnızca işini yapan bir çalışanım"

Ara verildi

Duruşmaya 1 saat ara verildi. Aradan sonra duruşma, Aktaş'ın kardeşi Ramazan Murat Aktaş'ın savunmasıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

