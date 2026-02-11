Rüşvet İddiasıyla 2 Tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru ile şoför tutuklandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, göçmen kaçakçılarından rüşvet alanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, kaymakamlıkta görevli polis memuru F.D. ile şoför H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
