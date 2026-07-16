Rüşvet Soruşturmasında 12 Gözaltı - Son Dakika
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Rüşvet Soruşturmasında 12 Gözaltı

16.07.2026 20:03
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Manisa merkezli rüşvet soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı, Demirhan Gözaçan tutuklandı.

Manisa merkezli 5 ilde, Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, Demirhan Gözaçan ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Manisa merkezli İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan ile hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü C.Y. ile Gözaçan'ın şoförü A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet Soruşturmasında 12 Gözaltı - Son Dakika

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