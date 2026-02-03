"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda İkinci Hafta Başladı: Tutuklu Sanıkların Savunmaları Alınıyor - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda İkinci Hafta Başladı: Tutuklu Sanıkların Savunmaları Alınıyor

03.02.2026 11:58  Güncelleme: 13:24
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütü, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği gerekçesiyle 33'ü tutuklu toplam 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması sürüyor. Sanıklar arasında tutuklu belediye başkanları ve diğer yetkililer de yer almakta.

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının beşinci günü, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmayı izlemek üzere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP PM Üyesi Tolga Sağ, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bazı partililer ve sanıkların yakınları sabahın erken saatlerinde Silivri'ye geldi.

İlk hafta dört günde toplam 20 tutuklu sanığın savunması dinlendi. Duruşma bugün, 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasının alınmasıyla başladı. Uysal, savunmasında, İSFALT'taki ihale sürecinin nasıl yürüdüğünü anlattı. Ayakta durmakta zorlanan Uysal, şunları söyledi:

"Ben Aziz İhsan Aktaş'ı da İsmail Güven'i de tanımıyorum. Dökümanda yer alan imza da bana ait değil. Ben İSFALT'ın satın alma müdürlüğünü yapıyorum. Şirketin ihale süreçlerinden bahsedeyim. Satın alma müdürü olarak görevimiz, şirketin belirlediği ihtiyaçları yine şirketteki ilgili müdürlüklerle ihale süreçlerini yönetmek, yönetim kurulu onayına sunmaktır. Kimseye ayrıcalık yapmak için değil, en uygun fiyatı almak için ihale açılır. Şirkette ihale süreci için talep sahibi, ihtiyaç sahibi gibi kalemleri oluşturulur. Talep, birim müdürü tarafından onaylandıktan sonra mali işler müdürlüğüne gider. Onlar da kontrol eder sonra talep bana düşer. Ben de ihale usülünü kanuna göre belirlerim. Talep en son genel müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Herhangi bir bütçe belirleme ödenek yapma gibi görevim bulunmamaktadır. Ayrıca burada şirketin üç kontrol mekanizması var. Hukuk müşavirliği, İBB iştirakler koordinasyon müdürlüğünün hukuk müşavirliği bir de Mustafa Mutlu…

"Mustafa Mutlu'nun gizli bilgileri Aziz İhsan Aktaş ile paylaşıp paylaşmadığını bilemem"

Mustafa Mutlu, İSFALT'ta kasım 2019 ile şubat 2024 arasında ihale ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermiştir. İddianamede belirtildiği gibi hiçbir zaman şartname vb. şeyler hazırlamamıştır. Mutlu'nun bir gizlilik sözleşmesi de mevcuttur. Sözleşmelerin içinde de gizliliğin ne olduğunu açıklayan maddeler mevcut. Mustafa Mutlu, buradaki tüm ihalelerin yaklaşık maliyetlerini de bilir. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın ihale puanı olduğu belirtilmekte ancak puanlama sistemi ihale ilanında yayınlanmakta ve tüm isteklilere bildirilmektedir. 10 yıllık süreç içerisinde çalıştığım şirketlerin gizli kalması gereken hiçbir bilgisini üçüncü şahıslarla paylaşmadım. Mustafa Mutlu'nun görevi gereği bu bilgileri biliyor olması, sözleşmesinde yazan hususlardan dolayıdır. Ben Mustafa Mutlu'nun Aziz İhsan Aktaş'la ne ilişkisi var bilmiyorum. Mustafa Mutlu'nun bu bilgileri Aziz İhsan Aktaş ile paylaşıp paylaşmadığını bilemem. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum."

"Aile birliğim bozuldu, çocuklarımı 6 aydır göremiyorum"

Duruşmada, Rana Uysal'ın ardından, tutuklu sanık İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu'nun, savunması alındı.

8 Ocak 2025'te tutuklanan ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılanan İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, ihale komisyon üyesi olduğu için sorunlu tutulduğunu, ortada işlediği bir suç bulunmadığını savundu.

Hacıoğlu, "İddianamede kanunda sözü geçen 'yasak fiileri' işlediğime dair bir açıklama yok. Ne yaparak ihaleyi örgüte ait firmanın kazanmasına sebep oldum belli değil. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim yapmam gereken bir görevdi. 6 aydır tutukluyum. Bu süreç beni ve ailemi sosyal, ekonomik, psikolojik olarak yıprattı. Bakmam gereken bir ailem var. Aile birliğim bozuldu, çocuklarımı 6 aydır göremiyorum. Bu haksız tutuklama kararının sonlanmasını istiyorum" dedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, Güncel, Suç, Son Dakika

