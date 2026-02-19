Rusya, 113 Ukrayna İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
Rusya, 113 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

19.02.2026 12:07
Rusya, Ukrayna'ya ait 113 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı, saldırılar hasara yol açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 113 insansız hava aracını (İHA), çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 113 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği vurgulanan açıklamada, bunların Bryansk, Smolensk, Tver, Novgorod, Leningrad ve Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Saldırı sonucu birkaç evin hasar gördüğünü belirten Bogomaz, "Bölgedeki Lopuş köyünde 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov da sosyal medya hesabından, İHA saldırısı sonucu "Velikolukskaya" petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Olaylar, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

