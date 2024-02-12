Rusya, 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi - Son Dakika
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Rusya, 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi

Rusya, 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya karşı izlediği siyaset ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı nedeniyle 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdiğini açıkladı. Yasaklananlar arasında askeri ve siyasi yetkililer, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri bulunuyor. Rusya ile İngiltere arasında zaman zaman vatandaşlara yönelik yaptırımlar uygulanıyor.

12.02.2024 18:09
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Bu nedenle 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, İngiltere'nin askeri ve siyasi yetkilileri, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri yer aldı.

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

Kaynak: AA

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