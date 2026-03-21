Rusya, 283 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

21.03.2026 12:51
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 283 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 283 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 283 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de MAX üzerinden yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki birkaç evin hasar gördüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Advertisement
