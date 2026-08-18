Rusya, 316 Ukrayna İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Rusya, 316 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

Rusya, 316 Ukrayna İHA\'sını Düşürdü
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Rusya, hava savunma sistemleriyle 18 Ağustos'ta 316 Ukrayna İHA'sını imha etti.

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 316 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü Moskova saatiyle 08.00 ile 20.00 arasında görev başındaki hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 316 sabit kanatlı İHA'yı önleyerek imha etti" denildi.

Açıklamada İHA'ların Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Smolensk, Moskova ve Kırım ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de başkenti hedef alan dört İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, "Acil durum ekipleri enkazın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, 316 Ukrayna İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

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