Rusya, 386 Ukrayna İHA'sını düşürdü

05.05.2026 20:53
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 386 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yerel saatle geceden bu yana 386 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Leningrad bölgesinde 60'ı aşkın İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasındaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Primorsk Limanı'nda çıkan yangının söndürüldüğünü kaydeden Drozdenko, petrol sızıntısının olmadığını açıkladı.

Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin de aynı platformdan yaptığı açıklamada, bölgede 21 İHA'nın düşürüldüğünü kaydederek, "Vurulan İHA parçaları, çok katlı binaya isabet etti. Olayda biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Voroneh Bölge Valisi Aleksandr Gusev de aynı platformdan bölge üzerinde 14 İHA'nın vurulduğunu duyurdu. Gusev, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı ve söndürüldü." bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilirken St.Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda 40'tan fazla uçuşta gecikme yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA

