Rusya, 519 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi başta olmak üzere Belgorod, Pskov, Novgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Tula, Tver, Yaroslavl, Voronej, Smolensk, Kaluga, Ryazan, Lipetsk, Rostov, Samara, Saratov, Volgograd, Leningrad ve Krasnodar bölgeleri ile Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 519 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.