Rusya, akaryakıt ihracatı yasağını Ekim'e kadar uzatıyor

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MOSKOVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus hükümetinin akaryakıt ihracatı yasağını Ağustos'tan Ekim'e kadar uzatmaya karar verdiğini söyledi.

TASS haber ajansı Çarşamba günkü haberinde Sorokin'in, "Bu aylarda herhangi bir sorun yaşanmaması için Ağustos ayında akaryakıt ihracat yasağı kaldırılmayacak. Eylül-Ekim ayları için de riskleri en aza indirmek amacıyla ihracatın sınırlandırılması temel bir karardı" ifadelerine yer verdi.

Rusya, ilkbahar ve yaz aylarında iç talepteki artışı dengelemek amacıyla akaryakıt ihracatını 1 Mart'ta altı ay süreyle yasaklarken Mayıs ortasından 30 Haziran'a kadar bu yasağı geçici olarak kaldırmış ve ihracat iznini 31 Temmuz'a kadar uzatmıştı.