Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Rusya- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-ASEAN toplantısında siyaset, güvenlik, ekonomi, enerji ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı.

Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ASEAN arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu belirtti.

ASEAN'ın Asya Pasifik bölgesinde güvenlik mimarisinin oluşumunda önemli rol oynadığına işaret eden Lavrov, "ASEAN, ülkemizin güvenilir dostu. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na dayalı geniş ve eşit uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine bağlı kalınması bizi birleştiriyor. Rusya-ASEAN ortaklığı Asya Pasifik'te istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Rusya ve ASEAN arasında 2026-2030 yıllarını içeren işbirliği programının kabul edileceğini kaydetti.