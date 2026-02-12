Rusya Barış Kurulu'nda Yer Almıyor - Son Dakika
Rusya Barış Kurulu'nda Yer Almıyor

12.02.2026 14:26
Zaharova, Rusya'nın Gazze Barış Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin, Gazze Barış Kurulu toplantısında temsil edilmeyeceğini belirterek, "Moskova'nın Barış Kurulu'na yönelik yaklaşımının şekillendirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığı doğrultusundaki haberleri değerlendiren Zaharova, "Rusya, Barış Kurulu toplantısında temsil edilmeyecek. Moskova'nın Barış Kurulu'na yönelik yaklaşımının şekillendirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa, Avrupa'da Rusya karşıtı siyasetinin öncüsü"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ile diyaloğu yeniden kurmak istedikleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, "Macron, bunu defalarca dile getirdi, ancak Fransız meslektaşlarımızın sözleri eyleme dökülmüyor. Eylemlerin açıklamalarla örtüşmesi önemli." şeklinde konuştu.

Zaharova, Paris'in Moskova ile diyalogdan vazgeçtiğini ve kendi hatalarını kabul etmek istemediğini söyledi.

Fransa'nın Kiev yönetimine maddi ve askeri destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paris, Kiev yönetiminin ana sponsoru. Fransa, Avrupa'da Rusya karşıtı siyasetinin öncüsü. Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini Fransa kadar baltlamaya çalışan Avrupa'da başka ülke yok. (Macron'un açıklamaları) Bunun arkasında müzakere sürecine müdahale etme, Avrupa Birliği ve sözde Gönüllüler Koalisyonu tarafından desteklenen çözüm seçeneklerini dayatma isteği olduğunu düşünüyoruz."

Kiev'in krizin çözümüne yönelik müzakere sürecini baltalamaya çalıştığını belirten Zaharova, Ukrayna ordusunun müzakereler esnasında Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Kiev, adil barışı engellemek için her şeyi yapmaya hazır." ifadesini kullandı.

Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) de Ukrayna krizinin çözüm sürecini engellemeye çalıştığını aktardı.

"Rusya, Ermenistan için nükleer alanında güvenli ortak"

Ermenistan'ın ABD ile barışçıl nükleer enerji kullanımı konusunda anlaşmalar izmaladığına dikkati çeken Zaharova, ABD'nin anlaşmalar kapsamında inşa etmeyi teklif ettiği modüler nükleer santrallere sahip olmadığını belirterek, "Bunlar gerçekte yok, sadece belgede var." dedi.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Ermenistan için nükleer alanında güvenli ortak olduğunu dile getirdi.

Küba'daki duruma değinen Zaharova, ABD'nin Küba'ya baskı kurduğunu ve enerji krizini kışkırtmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Enerji, Güncel, Gazze, Rusya, Son Dakika

