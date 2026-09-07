Rusya, Çornomorsk ve İzmail Limanları ile devriye botunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan gemiyi, İzmail Limanı'ndaki yükleme tesisini ve Karadeniz'deki bir devriye botunu vurduğunu açıkladı. Saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan geminin dün hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Bugün de İzmail Limanı'nda yükleme tesisi ile Karadeniz'de devriye botu vuruldu." denildi.
Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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