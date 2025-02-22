Rusya'da 8 Kişi Terör ve Kundaklama Suçundan Hapse Mahkum

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MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Rusya'da Ukrayna özel servislerinin yönlendirmesiyle kundaklama yaptıkları ve terör eylemleri planladıkları gerekçesiyle 8 Rus vatandaşı hapse mahkum oldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden cuma günü yapılan açıklamada söz konusu kişilerin Ukrayna özel servislerinin emriyle "ulaşım altyapı tesislerine ve gönüllü kuruluşlara yönelik kundaklama eylemleri gerçekleştirdikleri" ve askeri konuşlanma alanlarında terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladıkları belirtildi.

Açıklamada 8 kişinin vatana ihanet ve terör suçlarından 16 ila 22 yıl arasında değişen cezalar aldığı ifade edildi.