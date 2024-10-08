Rusya'da ABD'li Paralı Asker 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Rusya'da ABD'li Paralı Asker 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Rusya\'da ABD\'li Paralı Asker 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı

ABD vatandaşı Stephen Hubbard, Ukrayna ordusunda paralı savaşçı olduğu gerekçesiyle hapis cezası aldı.

08.10.2024 11:49
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Rusya'da, Ukrayna ordusunda paralı savaşçı olarak çatışmalara katıldığı gerekçesiyle 72 yaşındaki bir ABD vatandaşına 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Moskova Şehir Mahkemesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla suçlanan ABD vatandaşı Stephen Hubbard, 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Suçunu kabul eden Hubbard'ın ayrıca 330 bin ruble (yaklaşık 3 bin 600 dolar) parasına da el konulmasına karar verildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde doğan 72 yaşındaki Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine geldi. 2022 yılında Rusya'nın başlattığı savaşta Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde Ukrayna ordusu saflarına paralı asker olarak giren, kendisine silah, üniforma ve mühimmat verilen Hubbard, aylık 1000 dolar para kazandı. Hubbard, Nisan 2022'de Rus askerlerince çatışma bölgesinde esir alınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, ABD'den Ukrayna'ya 1113 paralı savaşçı geldiği biliniyor.

Voronej'de bir ABD'liye 7 yıl hapis

Öte yandan Voronej şehrinde de mahkeme, 2022 yılında bir polis memuruna saldırmaktan 4 yıl 6 ay hüküm giyen Robert Gilman isimli bir ABD vatandaşını cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da ABD'li Paralı Asker 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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