Rusya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü için tören düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Büyükelçi Tanju Bilgiç, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve vatanın bekası uğruna canlarını veren tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlatan Bilgiç, "Çanakkale'yi büyük kılan askeri zaferimizin yanı sıra o cephede sergilenen ruhtur. O ruh canı pahasına vatanını savunmayı en yüksek vazife bilen bir milletin ruhudur." dedi.

Bilgiç, Çanakkale Zaferi'nin ortak tarih ve kader birliğinin de bir sembolü olduğunu hatırlatarak, "Gazze'den, Halep'ten, Şam'dan, Kudüs'ten, Balkanlar'dan, imparatorluğun dört bir yanından ecdat vatan müdafaasını bir onur, bir istiklal, bir istikbal meselesi olarak görmüş ve omuz omuza çarpışmışlardır. Çanakkale'de dökülen kan yalnızca bir milletin değil, geniş bir gönül coğrafyasının ortak hafızasına işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Törende Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğamiral Ahmet İşci de Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlarda, nasıl kazanıldığına ilişkin yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çanakkale geçilmez' sözü sadece Çanakkale'yi değil tüm vatanı ve Türk halkının iradesini ifade eden bir söz haline gelmiştir. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadelenin simgesi olmuştur. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa tarih sahnesine çıkmış, zafer ise ileride başlayacak Kurtuluş Savaşı'nın kaynağı olmuştur."