Rusya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü için tören düzenlendi

18.03.2026 15:39
Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Büyükelçi Tanju Bilgiç, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve vatanın bekası uğruna canlarını veren tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlatan Bilgiç, "Çanakkale'yi büyük kılan askeri zaferimizin yanı sıra o cephede sergilenen ruhtur. O ruh canı pahasına vatanını savunmayı en yüksek vazife bilen bir milletin ruhudur." dedi.

Bilgiç, Çanakkale Zaferi'nin ortak tarih ve kader birliğinin de bir sembolü olduğunu hatırlatarak, "Gazze'den, Halep'ten, Şam'dan, Kudüs'ten, Balkanlar'dan, imparatorluğun dört bir yanından ecdat vatan müdafaasını bir onur, bir istiklal, bir istikbal meselesi olarak görmüş ve omuz omuza çarpışmışlardır. Çanakkale'de dökülen kan yalnızca bir milletin değil, geniş bir gönül coğrafyasının ortak hafızasına işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Törende Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğamiral Ahmet İşci de Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlarda, nasıl kazanıldığına ilişkin yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çanakkale geçilmez' sözü sadece Çanakkale'yi değil tüm vatanı ve Türk halkının iradesini ifade eden bir söz haline gelmiştir. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadelenin simgesi olmuştur. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa tarih sahnesine çıkmış, zafer ise ileride başlayacak Kurtuluş Savaşı'nın kaynağı olmuştur."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü için tören düzenlendi - Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
