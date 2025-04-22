Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Vladimir bölgesinde yer alan bir cephanelikte patlama meydana geldi.
Patlama sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken, Vladimir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Cephanelik Patladı, İki Köy Tahliye Edildi - Son Dakika
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