Rusya\'da Cephanelik Patladı, İki Köy Tahliye Edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Vladimir bölgesinde yer alan bir cephanelikte patlama meydana geldi.

2 KÖY BOŞALTILDI, OHAL İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken, Vladimir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

EN AZ 10 PATLAMA YAŞANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti.