Rusya'da düzenlenen Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Rusya'da düzenlenen Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali, Rusya ve farklı ülkelerden gelen 20 ünlü heykeltıraşın katılımıyla büyük ilgi gördü. Festival, tarihi olaylar ve masal kahramanlarının kumdan yapılan heykellerini ziyaretçilere sunuyor.

17.07.2024 17:52
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- Rusya'da Kum Heykel Festivali'ne yoğun ilgi

ST. PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü.

Rusya'nın St. Petersburg kenti, 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Rusya'nın yanı sıra aralarında Hindistan ve Bulgaristan'ın da bulunduğu farklı ülkelerden 20 ünlü heykeltıraşın katıldığı festival büyük ilgi gördü. 12 Temmuz'da başlayan festival, "Rus Topraklarının Güneşi" temasıyla 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde tarihi olaylar ve masal kahramanlarının kumdan yapılan heykelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: İHA

Petersburg, Rusya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da düzenlenen Kum Heykel Festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika

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