Rusya'da Enflasyon Arttı - Son Dakika
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Rusya'da Enflasyon Arttı

Aralık 2024'te enflasyon yüzde 9,52'ye çıkarak gıda ve hizmet fiyatlarında yükseliş görüldü.

15.01.2025 20:17
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Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'ye çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,05 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 6,12 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatları ise yüzde 11,52 yükseldi.

Rusya'da enflasyon oranı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'ye çıktı. Enflasyon, Kasım 2024'te yüzde 8,88 seviyesinde bulunuyordu.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Aralık, Güncel, Rusya, Son Dakika

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