Rusya'da hapishanede isyan çıktı, ölü ve yaralılar var

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Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.

İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.

İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.