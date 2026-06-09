Rusya'da Hava Saldırıları Yakıt Tedarikini Aksatıyor - Son Dakika
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Rusya'da Hava Saldırıları Yakıt Tedarikini Aksatıyor

Rusya\'da Hava Saldırıları Yakıt Tedarikini Aksatıyor
09.06.2026 12:01
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Rusya Enerji Bakanlığı, güney bölgelerde artan hava saldırılarının yakıt sevkiyatlarını olumsuz etkilediğini duyurdu.

MOSKOVA, 9 Haziran (Xinhua) -- Rusya Enerji Bakanlığı, son dönemde artan hava saldırılarının ülkenin güney bölgelerine yönelik yakıt sevkiyatlarında aksamalara yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, yakıt ve enerji sektöründeki işletmelerin "giderek artan sayıda hava saldırısına" maruz kaldığı, bu durumun da güneydeki birçok bölgede "yakıt tedarikinde geçici zorluklara" neden olduğu belirtildi.

Bakanlık, sektörün istikrarlı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ülkede yakıt ve enerji alanında faaliyet gösteren tüm büyük şirketleri kapsayan kalıcı bir koordinasyon merkezi kurulduğunu da açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya'da Hava Saldırıları Yakıt Tedarikini Aksatıyor - Son Dakika

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