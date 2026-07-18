Rusya'da İHA Saldırıları: 7 Ölü, 48 Yaralı

Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı, bir petrol tesisi ile çeşitli lojistik merkezlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezine İHA isabet etmesi sonucu gece vardiyasında çalışan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Pervıyşov, lojistik merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgedeki bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Yangın bölgesinin yakınındaki doğum hastanesinin tahliye edildiğini, hastaların farklı sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ifade eden Vorobyov, bölgedeki bir başka Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu ise 24 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA'sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı.