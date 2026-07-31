Rusya'da Kripto Para Madenciliğine Yasak - Son Dakika
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Rusya'da Kripto Para Madenciliğine Yasak

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Rus hükümeti, Moskova ve Kursk'ta kripto para madenciliğini 2032'ye kadar yasakladı.

Rus hükümeti Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk bölgesinin bazı kesimlerinde kripto para madenciliğini yasaklama kararı aldı.

Rus hükümetinin resmi bilgi portalında yayımlanan kararda, enerji kapasitesinde yaşanabilecek açığın önlenmesine yönelik yeni düzenlemelere yer verildi.

Buna göre Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk bölgesinin bazı kesimlerinde kripto para madenciliği 15 Ağustos'tan itibaren 31 Aralık 2032'ye kadar yasaklanacak.

Batılı ülkelerin, Rus finans kuruluşlarına yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paralar ve kripto para madenciliği hızla popülerlik kazanmıştı.

Rusya Merkez Bankası, 2024'te ihracatçı ve ithalatçıların kripto paralarla sınır ötesi ödeme yapmasına imkan tanıyan bir uygulamayı da başlatmıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı, enerji yoğun madencilik tesislerinin elektrik şebekelerine bağlanmasının söz konusu bölgelerde enerji kapasitesi açığı riski oluşturduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Kripto Para Madenciliğine Yasak - Son Dakika

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