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- Rusya'da satranç oyuncusu cıvayla rakibini zehirledi

DAĞISTAN - Rusya'da satranç oyuncusu Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Tüm müsabakalardan geçici olarak men edilen Abakarova'nın açılan soruşturmanın ardından ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de düzenlenen satranç turnuvası skandal anlara sahne oldu. Satranç oyuncusu 40 yaşındaki Amina Abakarova, turnuva öncesinde salona girerek oyun tahtasına cıva döktü. Turnuva başladıktan 30 dakika sonra Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı. Kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibi Osmanova'yı zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti. Olayın polise bildirilmesinin ardından Abakarova gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Abakarova, Osmanova'nın daha önce kendisi ve yakınları hakkında hoş olmayan ifadeler kullandığını belirterek rakibine karşı "kişisel düşmanlığı" olduğunu söyledi. Abakarova'nın 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

Rusya Satranç Federasyonu Başkanı Andrey Filatov ise Abakarova'nın soruşturma tamamlanana kadar tüm müsabakalardan geçici olarak men edildiğini duyurdu. Satranç oyuncusunun soruşturmanın ardından ömür boyu men cezası da alabileceği belirtildi.