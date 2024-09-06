Rusya'da seçimler başladı

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Rusya Federasyonu'nda genel ve yerel olmak üzere farklı düzeylerde yapılacak seçimler için 3 gün sürecek oy verme işlemleri başladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçimler için Rusya'nın 83 federal bölgesinden 49'unda oy kullanma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda 3 milletvekilliği için ara seçimler, bazı bölgelerde başkan ve valilik seçimleri, yerel meclis üyeleri ile şehir meclisi seçimleri yapılacak. Hakasya, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Devlet Duması'ndaki 3 milletvekilliği için sandık başına gidilecek.

Altay Cumhuriyeti, Astrahan bölgesi, Başkurdistan Cumhuriyeti, Volgograd bölgesi, Zabaykalskiy Özerk Bölgesi, Kaliningrad bölgesi, Kalmukya Cumhuriyeti, Kemerovo bölgesi, Kurgan bölgesi, Kursk bölgesi, Lipetsk bölgesi, Murmansk bölgesi, Orenburg bölgesi, Samara bölgesi, St. Petersburg, Sahalin bölgesi, Stavropol bölgesi, Tula bölgesi, Habarovsk bölgesi ve Çelyabinsk bölgesinin başkanları için de oylama yapılacak.

Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da yerel mecliste yapılacak seçim ile başkanlar belirlenecek.

Aralarında Moskova ve ilhak edilen Sivastopol dahil 13 bölgenin de yerel meclis üyeleri seçilecek. Hakasya'nın başkenti Abakan ve Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'da belediye başkanı seçimi, 21 federal bölgede şehir meclisi üyeleri ve St. Petersburg belediye meclis üyeleri seçimi için halk oylama yapacak.

Ukrayna ordusunun saldırdığı Rusya'nın Kursk bölgesinde vali seçimi için 28 Ağustos'ta oylama işlemleri başlamıştı.