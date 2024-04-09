ÇEKİM TARİHİ: 8 Nisan 2024
Selden etkilenen konutların çeşitli görüntüleri (Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın izniyle)
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin batı Sibirya, Volga ve Merkez Federal Bölgesi'nde 10.400'den fazla konutun sular altında kaldığını duyurdu.
Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, selden ağır şekilde etkilenen Orenburg bölgesinde 6.100'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve 33.000 kişi için toplam 33 geçici barınma merkezinin kurulduğunu bildirdi.
Orenburg bölge yönetimi, selin 10 Nisan'da en şiddetli seviyeye ulaşmasının ve Ural Nehri kıyılarında durumun en erken 25 Nisan'da normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.
TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, sel tehdidi altındaki bölgede 18.000'den fazla insan yaşıyor.
Ajansa göre 7-11 Nisan tarihleri arasına ilişkin veriler, Sibirya, Volga ve Merkez Federal Bölge genelinde günlük ortalama sıcaklıklarda, kar erimesinde ve donmuş nehrin çözülmesinde sürekli artışa işaret ediyor. Bu durumun ise alçak bölgelerde ve ulaşım altyapısında sel risklerini artırması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Sel Felaketi: 10.400 Konut Sular Altında - Son Dakika
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