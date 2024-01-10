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Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy, cezaevinde görüntülendi - Son Dakika
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Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy, cezaevinde görüntülendi

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalnıy, Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde çevrim içi olarak mahkemeye bağlandı. Navalnıy, geçen yıl sevk edildiği cezaevinden ilk kez görüntülendi. Navalnıy, Kremlin'e muhalif olması ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya\'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy, cezaevinde görüntülendi
10.01.2024 - 16:48,
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Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy, Yamal Yarımadası'ndaki cezaevine sevk edilmesinin ardından ilk kez mahkemeye çevrim içi bağlanınca görüntülendi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Navalnıy, Kovrov Şehir Mahkemesindeki duruşmaya, ses ve görüntülü sistemle çevrim içi bağlandı.

Sibirya bölgesindeki Yamal Yarımadası'nda bulunan bir cezaevine geçen yıl sevk edilmesinin ardından ilk kez görüntülenen Navalnıy, bu kapsamda sosyal medyada paylaşıldı.

Geçen yıl kendisinden bir süre haber alınamayan Navalnıy'nin, Yamal'daki cezaevine sevk edildiği bildirilmişti.

Navalnıy'nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhine açılan dava sonuçlanmıştı. Mahkeme, Navalnıy'ye "yolsuzluk" davasında verilen ve ertelenen 3,5 yıl hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'yi "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Kaynak: AA
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