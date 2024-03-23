Rusya'daki konser salonu saldırısında can kaybı 115'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'daki konser salonu saldırısında can kaybı 115'e yükseldi

Rusya\'daki konser salonu saldırısında can kaybı 115\'e yükseldi

Rusya'nın Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi, Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.

23.03.2024 16:45
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- Rusya'daki konser salonu saldırısında can kaybı 115'e yükseldi

MOSKOVA - Rusya'nın Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki konser salonuna yönelik terör saldırısının bilançosu artıyor. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında daha fazla cansız bedene ulaşıldığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiği ifade edildi. Ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğu kaydedildi.

Yangın sonrası çatı çökmüştü

Dün akşam saatlerinde "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan silahlı saldırganlar otomatik silahlarla etrafa ateş açmıştı. Saldırganların yanıcı maddeyle binayı ateşe vermesinin ardından çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Yangın saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınmış, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi, Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.

Kaynak: İHA

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