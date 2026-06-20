Rusya'dan ABD'nin Ukrayna Biyolojik Laboratuvarları İddiaları - Son Dakika
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Rusya'dan ABD'nin Ukrayna Biyolojik Laboratuvarları İddiaları

Rusya\'dan ABD\'nin Ukrayna Biyolojik Laboratuvarları İddiaları
20.06.2026 13:17
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Rusya, ABD belgelerinin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetleri desteklediğini açıkladı.

MOSKOVA, 20 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat belgelerinin, Ukrayna'da ABD tarafından finanse edilen laboratuvarlarda askeri-biyolojik faaliyetler yürütüldüğüne ilişkin Rusya'nın iddialarını desteklediğini söyledi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişçev cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ve Batılı ülkelerin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek yürüttüğü askeri-biyolojik programlar konusundaki endişelerini uluslararası platformlarda defalarca dile getirdiklerini hatırlattı.

Rtişçev, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Mayıs 2026'da, önceki ABD yönetiminin yurtdışındaki 120 biyolojik laboratuvara sağladığı finansmana ilişkin soruşturma başlattığını belirterek, bu laboratuvarların 40'tan fazlasının Ukrayna'da bulunduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Gabbard'ın ofisinin 12 Haziran'da yayımladığı basın açıklamasında, ABD'li yetkililerin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlara ilişkin bilgileri gizlediğini ortaya koyan gizliliği kaldırılmış belgelere yer verildiğini ileri sürdü.

Rtişçev, yayımlanan belgeler arasında veba, şarbon, tularemi, Marburg ateşi ve Ebola'ya neden olan patojenler üzerinde çalışmalar yürütülen Ukrayna'daki laboratuvarları gösteren bir haritanın da yer aldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni yayımlanan belgeleri Ukrayna'nın Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair ilave kanıt olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya'dan ABD'nin Ukrayna Biyolojik Laboratuvarları İddiaları - Son Dakika

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