Salah\'ın yerine 100 milyon Euro\'luk yıldız

Premier Lig devi Liverpool, takımdan ayrılan Muhammed Salah'ın yerini doldurmak için kesenin ağzını açtı ancak Merseyside ekibinin transfer piyasasını sarsacak dev teklifi hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.
Liverpool, RB Leipzig'in 19 yaşındaki yıldızı Yan Diomande'yi hedef aldı. Kırmızıların, genç yetenek için 100 milyon Euro'luk bir bonservis teklifine hazır olduğu belirtilirken, Alman kulübü bu teklifi saniyesinde reddetti.
Athletic'te yer alan habere göre; Leipzig, 19 yaşındaki futbolcu için en az 130 milyon Euro talep ediyor. Liverpool'un bu yüksek rakamı ödemeye razı olup olmayacağının ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı.
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