Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız - Son Dakika
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Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız

Salah\'ın yerine 100 milyon Euro\'luk yıldız
19.06.2026 23:28
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Premier Lig'de yeni sezon öncesinde ilk transferini Victor Munoz ile yapan Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini Yan Diomande'yle doldurmak istiyor. Liverpool, 100 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olsa da Leipzig, daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

Premier Lig devi Liverpool, takımdan ayrılan Muhammed Salah'ın yerini doldurmak için kesenin ağzını açtı ancak Merseyside ekibinin transfer piyasasını sarsacak dev teklifi hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

DIOMANDE İÇİN 100 MİLYON EURO

Liverpool, RB Leipzig'in 19 yaşındaki yıldızı Yan Diomande'yi hedef aldı. Kırmızıların, genç yetenek için 100 milyon Euro'luk bir bonservis teklifine hazır olduğu belirtilirken, Alman kulübü bu teklifi saniyesinde reddetti. 

Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız

LEIPZIG'TEN RET

Athletic'te yer alan habere göre; Leipzig, 19 yaşındaki futbolcu için en az 130 milyon Euro talep ediyor. Liverpool'un bu yüksek rakamı ödemeye razı olup olmayacağının ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı. 

Muhammed Salah, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız - Son Dakika

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