Rusya\'dan ABD ve İran\'a sorumlu davranma çağrısı

11.04.2026 00:26
Rusya, ABD ve İran'a müzakerelerde sorumlu davranmaları için çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Orta Doğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

“ENGELLER ÇIKARAN GÜÇLER VAR”

ABD ile İran arasında Pakistan'da müzakerelerin planlandığını anımsatılan açıklamada, birçok ülkenin bu süreci desteklediği ve görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umut ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Basra Körfezi'ndeki karmaşık durumun çözülmesi ihtimali var. Ancak barışa doğru ilerlemeyi engelleyen, bu yolda isteyerek veya istemeyerek engeller çıkaran güçler var. En önemli hedeflerden biri, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın tamamen sonlandırılması." ifadeleri yer aldı.

"MÜZAKERELERİ BALTALAYACAK EYLEMLERDEN KAÇINMA" ÇAĞRISI

Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümünden yana olduğu, bu konuda ortaklarla temasları sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelere katılacak tüm tarafları sorumlu yaklaşım sergilemeye ve bu fırsatı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Kaynak: AA

