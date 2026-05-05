Rusya\'dan Avusturya\'ya Misilleme Uyarısı

MOSKOVA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, Avusturya'nın üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararının "gerekçesiz" ve "siyasi saiklerle alınmış" olduğunu belirterek misilleme uyarısında bulundu.

Avusturya makamları pazartesi günü, casusluk şüphesiyle üç Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etti.

Viyana'daki Rusya Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararı "kabul edilemez" ve "son derece düşüncesiz" diye nitelendirerek, Avusturya makamlarının diplomatların herhangi bir ihlalde bulunduğuna dair kanıt sunamadığını belirtti.

Açıklamada, "Bu adımı, Avusturya makamlarının bir başka dostane olmayan hamlesi olarak değerlendiriyor, haksız, tamamen siyasi saiklerle alınmış ve kesinlikle kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Moskova ayrıca sert bir karşılık verilebileceği uyarısında bulunarak, ikili ilişkilerde yaşanacak olası gerilimlerden Avusturya'nın sorumlu olacağını bildirdi.