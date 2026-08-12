Rusya'dan Düşman Gemilere Hedef Alma Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'dan Düşman Gemilere Hedef Alma Uyarısı

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Medvedev, düşman ülkelere ait gemileri hedef alma hakkı olduğunu açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın, mütekabiliyet ilkesi kapsamında "düşman ülkelere" ait ticari gemileri, karşı tarafın çıkarları doğrultusunda yük taşıdığına ilişkin yeterli şüphe bulunması halinde Rus veya tarafsız sularda hedef alma hakkına sahip olduğunu bildirdi.

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya'nın "gölge filosu" şeklinde nitelendirilen gemilerine yönelik uygulamalarını değerlendirdi.

Söz konusu filonun, Rus bayrağı taşımamasına rağmen Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yük taşıyan ticari gemilerden oluştuğunu belirten Medvedev, bu gemilerin vergi avantajları nedeniyle Panama, Liberya ve Marshall Adaları gibi ülkelerde kayıtlı olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinin bu tür gemileri alıkoyma hakkının bulunmadığına dikkati çeken Medvedev, Batılı ülkelere ait çok sayıda ticari geminin de benzer şekilde yabancı bayrak altında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Rus ordusunun faaliyetlerini Karadeniz havzasının dışına genişletebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Medvedev, "Rusya, mütekabiliyet ilkesi kapsamında, karşı tarafın çıkarları doğrultusunda yük taşıdığına dair yeterli şüphe bulunan düşman ülkelere ait ticari gemileri Rus veya tarafsız sularda hedef alma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Rus gemilerinin alıkonulmasına karşılık verileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Düşman Gemilere Hedef Alma Uyarısı - Son Dakika

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